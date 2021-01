Basket, serie A: manca poco all’inizio della prima giornata del girone di ritorno per Cantù. Domenica 17 gennaio, l’Acqua S.Bernardo ospiterà la Virtus Segafredo Bologna. La palla a due del big match di Desio è in programma per le ore 17.

Grande attesa per il ritorno in campo di Marco Belinelli, nuovo acquisto della compagine bolognese, che, dopo 13 anni, torna a vestire la maglia italiana. Un campione capace di segnare quasi 10 punti di media in 860 incontri di NBA, dove, nel 2014, ha vinto un titolo con la franchigia dei San Antonio Spurs.

Dall’altro lato però, nonostante un girone d’andata chiuso al penultimo posto e la recente sconfitta a Sassari contro la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco, il nuovo innesto, Frank Gaines, potrebbe dare un supporto fondamentale ai brianzoli. Nella sua gara di esordio in Sardegna, il cestista statunitense ha dato prova di un buon debutto: il rinforzo ha fatto registrare 23 punti e 7 assist.