Como è al terzo posto tra le province lombarde per quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti.

Lo comunica in una nota Erion WEEE, il consorzio per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettrici ed elettronici.

Al primo posto del podio Milano, la provincia più virtuosa in Lombardia, con oltre 14.900 tonnellate che hanno evitato l’emissione in atmosfera di 100.000 tonnellate di CO2. Seconda classificata Brescia con 6.900 tonnellate e poi Como a quota 4.400. Sondrio con 736 tonnellate si posiziona in fondo alla classifica, preceduta da Lodi a 966.

“Sono risultati ancora più significativi se si considerano i disagi che la pandemia da Covid-19 ha causato al Paese. Il blocco quasi totale della filiera dei rifiuti elettronici ha portato a una contrazione della raccolta nei mesi di marzo e aprile. Un calo che Erion ha saputo colmare nella seconda metà dell’anno, superando così del 4% i già ottimi risultati del 2019” ha commentato il direttore generale Giorgio Arienti.