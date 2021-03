Oltre 3mila operatori bio in Lombardia e 56mila ettari di terreno coltivati a biologico, numeri che testimoniano la spinta verso un’agricoltura sempre più sostenibile. Regione Lombardia, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, aprirà il 9 aprile un bando da 14 milioni di euro per imprenditori agricoli iscritti come produttori nell’elenco nazionale degli operatori biologici. È concesso un premio per ettaro di superficie come indennizzo, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi.

Sono 1.180 le aziende che nel 2020 avevano in corso impegni sulla misura e che, pertanto, possono accedere ai benefici anche nel 2021.

Il bando

Il bando regola la presentazione delle domande per le aziende agricole che hanno impegni pluriennali che devono essere confermati annualmente. Anche i beneficiari che avrebbero terminato gli impegni il 31/12/2020 possono presentare domanda di conferma per l’anno 2021, se decidono di aderire alla possibilità di proroga di un anno degli impegni. Le domande dovranno essere presentate entro il 17 maggio 2021.

Gli operatori

Di seguito il numero degli operatori del settore biologico in Lombardia per provincia.

Bergamo 262

Brescia 569

Como 87

Cremona 155

Lecco 68

Lodi 64

Mantova 330

Milano 502

Monza e Brianza 80

Pavia 697

Sondrio 104

Varese 87