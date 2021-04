Modifiche alla viabilità nelle vicinanze di Villa Erba per facilitare l’accesso all’hub vaccinale con priorità rispetto ai flussi veicolari ordinari in particolare nelle giornate festive e prefestive. Sul fronte parcheggi, il polo espositivo metterà a disposizione 600 posti auto per l’utenza.



E’ quanto è emerso dalla riunione operativa che si è tenuta stamattina a Cernobbio, convocata dal prefetto di Como, Andrea Polichetti, per la definizione e l’organizzazione delle misure di vigilanza e viabilità da attuare in vista dell’attivazione dell’hub.



Presenti oltre ai vertici di Villa Erba, la Regione Lombardia con il presidente del Consiglio regionale e del sottosegretario, rispettivamente Alessandro Fermi e Fabrizio Turba, tutti gli altri enti coinvolti: Provincia, comuni di Cernobbio e Como, Asst Lariana – che gestirà la struttura – e le forze dell’ordine del territorio.



L’incontro ha permesso di delineare gli aspetti di viabilità e sicurezza indispensabili per garantire la gestione del consistente flusso di cittadini che dal 12 aprile si recherà a Villa Erba per la campagna vaccinale di massa.

Come detto tra le prime decisioni spiccano la parziale modifica della viabilità per agevolare l’accesso all’hub e i 600 posti auto messi a disposizione da Villa Erba.