Decessi in calo e ricoveri sostanzialmente stabili. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione Lombardia parla di 841 nuovi positivi, a fronte però di un numero ridotto di tamponi processati, 10.467. Sale leggermente il tasso di positività, oggi all’8%. La provincia di Como conta oggi 43 casi di Covid in più. I numeri evidentemente risentono del basso numero di test somministrati in occasione delle festività.

Significativo il numero di guariti e dimessi in Lombardia, 11.520 in un giorno. Negli ospedali della regione si trovano complessivamente 845 pazienti in Terapia intensiva, 13 in meno nelle ultime 24 ore, e 6.643 ricoverati nei reparti ordinari, 17 in più in un giorno.

I decessi, ieri 81, oggi sono 53. Un dato che porta il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 31.264.

La provincia che registra il numero maggiore di contagi, anche per estensione territoriale, è quella di Milano, dove oggi sono 354 i nuovi positivi, 103 dei quali in città. Numeri più contenuti nelle altre province lombarde. Brescia conta 91 casi in più, Bergamo 68, Mantova 67, Monza e Brianza 64, Pavia 53. Sotto i 50 contagi la provincia di Como (43), Varese (29), Lodi (24), Lecco (17), Cremona (15), Sondrio (5).