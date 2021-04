A fronte di 54.280 tamponi effettuati, sono 2.537 i nuovi positivi in Lombardia pari al 4,6%, Cala ancora il tasso di positività, che ieri con 46.718 test somministrati era del 5,4%.

Numeri in calo negli ospedali

Numeri in diminuzioni anche quelli legati alle strutture ospedaliere, 94 in meno i pazienti in reparto, dove si trovano 6.501 malati, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 830, ieri erano 4 in più.

Salgono i decessi

In controtendenza, purtroppo, i decessi, 130 nelle ultime 24 ore (ieri +109), 31.503 le vittime del virus dall’inizio della pandemia in regione.

I dati divisi per provincia

Scorrendo i dati dei nuovi casi positivi divisi per provincia, a Milano sono 675 di cui 256 in città; a Brescia: 413, a Varese: 324, a Monza e Brianza: 205; a Bergamo: 166; a Como: 165 (ieri +227); a Pavia: 152; a Mantova: 123; a Cremona: 88; a Lecco e Sondrio: 59 ed infine a Lodi: 52.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici) totale complessivo: 8.514.418

– i nuovi casi positivi: 2.537 (di cui 145 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti

– in terapia intensiva: 830 (-4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.501 (-94)

– i decessi, totale complessivo: 31.503 (+130)

