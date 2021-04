Si dice ottimista non solo sul fatto che entro domani verrà somministrata almeno la prima dose di vaccino a tutti gli ultraottantenni lombardi, ma anche sul ritorno entro l’estate a una sorta di normalità.

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha visitato oggi gli hub di Niguarda e Monza Autodromo, legando comunque le previsioni di ottimismo sull’estate alla disponibilità dei vaccini. “Per l’estate, entro luglio, avremo riacquistato praticamente tutte le nostre principali libertà, sempre che arrivino i vaccini. Se arriveranno i vaccini giusti sono assolutamente convinto che ce la faremo. Siamo nelle condizioni per dire che potremo fare un estate da “liberi”. Prima dell’arrivo degli ultimi vaccini il 7, avevamo in magazzino 1500 dosi di Pfizer, questo per dire che la macchina funzionava anche prima. È chiaro che con questo nuovo portale la situazione anche legata alle prenotazioni è di gran lunga migliorata“.