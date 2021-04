Da oggi la Lombardia è di nuovo in zona arancione. Riparte il lavoro per molti negozi, per parrucchieri ed estetisti e tornano a scuola anche i ragazzi più grandi.

Con il cambio di fascia, si allentano le restrizioni in vigore nelle ultime settimane con la zona rossa.

Un po’ di respiro per alcune attività e per le famiglie, con il ritorno in classe anche degli alunni della seconda e terza media e delle superiori (questi ultimi per almeno il 50% e fino a un massimo del 75%).



Come detto riaprono tutti i negozi e ripartono parrucchieri e centri estetici, alcuni hanno alzato la saracinesca proprio oggi anche il lunedì è tradizionalmente il giorno di riposo. Per bar e ristoranti restano confermati soltanto l’asporto e le consegne a domicilio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.