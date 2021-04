Segno meno davanti numeri dei pazienti ricoverati negli ospedali lombardi. Come ogni lunedì il numero dei tamponi è limitato – 19.022 con 997 nuovi casi accertati, pari al 5,2% – ma il dato significativo è la continua diminuzione dei degenti sia nelle terapie intensive, dove i ricoverati sono 811, 3 in meno rispetto a ieri sia nei reparti ordinari, dove i malati sono 5.763, 133 in meno in 24 ore. Resta drammatico il numero delle vittime, che registra però a sua volta un calo, con 62 lombardi che hanno perso la vita. Sono invece 7.728 i guariti e dimessi.

Contenuti i numeri di tutte le province. A Como sono 28 i positivi accertati e tutti i territori ad eccezione di Milano, Bergamo e Brescia sono sotto quota 100 contagi.