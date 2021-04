“Scritture di Lago” premio letterario nato a Como e ideato dall’associazione no profit LarioIn per promuovere la bellezza e l’economia dei laghi, distribuisce nelle biblioteche i libri della sua prima edizione, rendendo la cultura circolare.

«Il nostro premio – spiegano gli ideatori dell’iniziativa, Guido Stancanelli e Luca Pellegatta di LarioIn – nella prima edizione ha raccolto circa 300 volumi editi, di primo piano. Ora abbiamo scelto di distribuirli alle biblioteche dei Comuni che hanno dato i natali ai finalisti della sezione inediti». I comuni che hanno avuto questo riconoscimento, per il 2020, sono stati Como, Bellinzona, Bergamo, Lugano, Milano, Modena, Monza, Ravenna, Albizzate, Buguggiate, Casale Corte Cerro, Castelnuovo di Garfagnana, Cernobbio, Chiavenna, Chieri, Fusignano, Jesi, Lugo, Luino, Melzo, Villasanta.

La vincitrice della sezione editi di Scritture di Lago 2020 è stata Silvia Montemurro con “La casa delle farfalle”, seguita da Franco Vanni con “La regola del lupo” e da Camilla Baresani con “Gelosia”.

L’iniziativa verrà ripetuta anche quest’anno: è infatti appena stata lanciata la seconda edizione del concorso letterario, a partecipazione gratuita.

Lo scopo del premio è duplice: promuovere la diffusione della lettura e diffondere la conoscenza e la passione per i laghi del territorio, in particolare quelli dell’area prealpina, favorendone la promozione turistica ed economica.

Chiunque voglia far partecipare il proprio Comune all’iniziativa, regalando un libro alla biblioteca, può iscriversi e inviare un racconto inedito al Premio letterario.

I bandi di partecipazione, tutti rintracciabili in integrale sul sito ufficiale della manifestazione www.scritturedilago.it si chiuderanno il 15 giugno per gli editi e il 30 giugno per gli inediti e le traduzioni.

La premiazione si svolgerà a Como il 29 settembre 2021.