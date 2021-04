Al via le vaccinazioni anti Covid per gli over 65. Lunedì 19 aprile le prenotazioni per mettersi in lista. Il riferimento è sempre il portale gestito da Poste Italiane. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il presidente della Lombardia, Attilio Fontana che ha ricordato come la Lombardia “ha superato i 2.250.000 vaccini somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50mila somministrazioni al giorno”.

Le prossime tappe

“A partire dalla prossima settimana, visto l’arrivo preannunciato di maggiori consegne di vaccino – fa sapere l’Asst Lariana – le linee vaccinali a Villa Erba diventeranno 10 per poi passare a 12 dal 26 aprile e a 15 dal 3 maggio. A Lariofiere diventeranno 8 dal 19 aprile, 10 dal 26 aprile e 15 dal 3 maggio.