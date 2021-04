Campagna vaccinale, sono in consegna in queste ore all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nuove dosi del farmaco Moderna. I furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, lasceranno nel presidio, punto di riferimento della campagna vaccinale per la provincia di Como, 2.500 dosi del vaccino Moderna.

I mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza per consegnarli all’ospedale di Como e in tutta la Lombardia. In totale il corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano sta consegnando oggi nella regione 69.100 dosi di vaccini Moderna.