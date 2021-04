La Briantea84 è campione d’Italia di basket in carrozzina. La formazione canturina si è infatti imposta a Meda nella terza e decisiva gara per il titolo tricolore contro i marchigiani del Santo Stefano Avis. La partita è terminata 73-56 a favore degli uomini del presidente Alfredo Marson, allenati da Daniele Riva.

Dopo la conquista della Final Four di Coppa Italia lo scudetto

L’ultimo scudetto era stato assegnato nel 2019 ed era stato vinto proprio dal Santo Stefano. Poi lo stop a tutti i campionati (coppe europee comprese) nella primavera del 2020 per l’emergenza sanitaria e la successiva ripartenza in novembre a Grottaglie, in Puglia, con la Final Four di Coppa Italia, conquistata proprio dai canturini.

Vincendo scudetto e Coppa Italia, la formazione comasca ha dunque conquistato tutti i trofei messi in palio in Italia nell’attuale stagione agonistica.