Duomo di Como gremito, nel rispetto delle misure anti-contagio, nel pomeriggio di oggi per l’incontro di preghiera proposto dalla Diocesi in preparazione alla beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, in programma a Chiavenna il prossimo 6 giugno. L’elevazione spirituale, dal titolo “Nasce la vita dal legno della croce”, è stata organizzata dal Comitato per la Beatificazione di suor Maria Laura.

A partire dalla Parola di Dio, i fedeli si sono raccolti in un momento di preghiera e riflessione, supportato anche dagli scritti di suor Maria Laura e dalla musica di F. J. Haydn, con la composizione “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce” eseguite dall’orchestra sinfonica valtellinese “Francesco Rogantini”, diretta da Antonello Puglia. Un’occasione di approfondimento sulla figura della religiosa, sulla sua vita e le sue opere.