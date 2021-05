Anche oggi, domenica 2 maggio, è possibile fare visita dalle 15 alle 18 alla camera ardente, allestita nel palazzetto di basket di Cernobbio, per il campione del mondo di canottaggio Filippo Mondelli, morto a 26 anni per una malattia alle ossa. La camera ardente rimarrà aperta anche domani mattina, lunedì 3 maggio, dalle 10 alle 12, mentre nel pomeriggio, alle 14.30 in riva a Cernobbio all’aperto, si svolgeranno i funerali dell’atleta.

Un minuto di silenzio

Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale ha invitato tutti i comitati locali che organizzano eventi remieri in questo weekend e nel fine settimana dell’8 e 9 maggio a osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si disputeranno.

Le donazioni

La famiglia di Filippo chiede che eventuali donazioni di suffragio siano devolute all’associazione Beat It Indoor Rowing, fondata dal campione del mondo di canottaggio Mario Palmisano, anch’egli colpito da un tumore alle ossa, il cui obiettivo è migliorare le condizioni di vita dei pazienti con tumori dell’apparato locomotore, sostenendo la ricerca e partecipando a progetti socio-assistenziali.