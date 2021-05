Continua il calo dei ricoverati per Covid in Lombardia, con il conseguente allentamento della pressione sugli ospedali. Aumenta però leggermente rispetto ai giorni scorsi il tasso di positività, oggi al 2,2%. A fronte di 44.109 tamponi effettuati, sono 1.003 oggi i nuovi contagi registrati in regione, mentre i guariti o dimessi sono 1.840. In aumento i nuovi positivi in provincia di Como, che oggi conta 92 casi in più: ieri erano 56.

Come detto, è significativo il calo dei pazienti Covid negli ospedali del territorio. In terapia intensiva si trovano ad oggi 316 persone affette dal virus, 21 in meno nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti ordinari sono 1.755, con una diminuzione di 165 unità in un giorno.

I decessi legati al Covid sono 22. Un dato che porta il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 33.438.

La situazione nelle province lombarde: a Milano sono 279 i nuovi casi Covid, 109 dei quali in città. Seguono Brescia con 125 contagi in più e Varese con 132. Tutte le altre province sono sotto quota cento nuovi positivi. Come detto, a Como si registrano 92 nuovi casi, in provincia di Monza e Brianza 74, a Bergamo 73, a Mantova 52. Pavia conta oggi 34 positivi in più, Lecco e Sondrio 32 ciascuna, Cremona 30. Lodi è la provincia che registra il più basso numero di nuovi contagi: oggi sono soltanto 6.