Interventi di sistemazione e rimozione dei rifiuti al via oggi nell’impianto di recupero dei materiali di scarto di Como, in località La Guzza, che era stata messa sotto sequestro e coinvolta in un’inchiesta legata a un vasto traffico illecito di rifiuti tra il Nord Italia e la Calabria.

Le attività sospette in corso nell’impianto erano state monitorate anche dagli agenti della polizia locale di Como, che oggi hanno supervisionato l’avvio delle attività di pulizia e rimozione dei materiali depositati nell’area.