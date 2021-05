La seduta del consiglio regionale della Lombardia si è aperto oggi con la commemorazione delle vittime della tragedia del Mottarone. “Oggi è il tempo del lutto e della memoria, non c’è e non ci può essere spazio per altro. Non ci sono parole – ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi – Oggi è il momento del ricordo dedicato alle 14 persone che hanno perso la vita. Consapevoli che all’interno di questa tragedia, portiamo comunque con noi un barlume di speranza grazie a Eitan, il bambino unico superstite, salvato dall’abbraccio di suo papà nell’ultimo gesto di amore e protezione. Un’immagine che dovremmo portare sempre nei nostri cuori e che come genitori ci induce ad essere ancora più vicini al piccolo Eitan”.

L’aula ha osservato un minuto di silenzio. “Esprimo le mie condoglianze a tutte le famiglie in lutto per la perdita dei loro cari -ha commentato il consigliere segretario Giovanni Malanchini – Ora si faccia il prima possibile chiarezza sull’accaduto, perché questi incidenti non si ripetano mai più”.