Lutto nel mondo del calcio. A 82 anni è scomparso Tarcisio Burgnich. Da giocatore è stato uno tra i più forti difensori della storia. Fece parte della grande Inter e fu protagonista ai Mondiali del 1970 in Messico, segnando una storica rete nella mitica partita Italia-Germania 4-3.

Originario di Ruda, in Friuli, Burgnich da allenatore è stato molto legato al Como, che ha guidato per ben tre volte. Sedette sulla panchina della squadra lariana dal 1982 al 1984, nel 1988 e nella stagione 92/93, ottenendo una promozione e una salvezza in Serie A.

Da giocatore, oltre che con l’Inter, militò con Udinese, Palermo, Juventus e Napoli. Lungo l’elenco delle squadre che ha guidato, oltre al Como: Livorno, Catanzaro, Bologna, Genoa, Lanerossi Vicenza, Cremonese, Salernitana, Foggia, Lucchese, Ternana, Pescara.

Sul sito della squadra lariana si legge: “Con profonda tristezza il Como 1907 apprende della scomparsa di Tarcisio Burgnich. La società esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno ai familiari”.

Il ricordo del presidente Fontana

“Una vita da campione nell’Inter e poi allenatore di Como e Cremonese. Arcigno, determinato e sempre puntuale su ogni avversario”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda Burgnich. “Ci lascia un eroe di Italia-Germania 4-3. Ricorderò sempre il gol del 2-2 nella partita del secolo. Riposa in pace ‘Roccia'” conclude il governatore.