Sopralluogo del consigliere regionale del Pd, il comasco Angelo Orsenigo, oggi in via Tito Livio a Como, quartiere di Casate, dove è bastato sollevare lo sguardo ai balconi e alle finestre per comprendere ciò che si è trasformato in numeri dopo un rapido giro. Su 24 appartamenti Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale), 12 – la metà – al momento risultano vuoti. Dopo la denuncia di qualche giorno fa il consigliere è andato a constatare di persona la situazione di questa zona della città

La denuncia del consigliere regionale

“Che senso ha riqualificare degli alloggi se poi rimangono sfitti e inutilizzati, specie in un momento di crisi economica?” ha dichiarato il consigliere che interpellerà la Regione Lombardia. L’obiettivo dice è risolvere il blocco delle assegnazioni.

Orsenigo ha poi snocciolato i dati relativi a tutta la provincia di Como: “Nel 2020 risultano – chiarisce il consigliere – 329 alloggi Aler sfitti, 90 sono pronti per essere assegnati, mentre 239 sono vuoti per carenze manutentive. La maggior concentrazione di alloggi sfitti è proprio a Como città con 50 alloggi pronti”. “In un periodo di crisi come questo l’emergenza abitativa diventa e diventerà sempre più un problema, bisogna intervenire in fretta” chiude Orsenigo che nel sopralluogo è stato guidato dall’ex consigliere comunale dem, Elide Greco, che ben conosce la situazione di via Tito Livio.