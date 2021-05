Entro un mese l’Italia sarà tutta zona bianca. La fascia di rischio più bassa prevede sostanzialmente di conservare solo due regole: mascherina e distanziamento.

Allo stato attuale tutte le regioni d’Italia sono gialle.

Le previsioni e il calendario

Con l’ordinanza di oggi, da settimana prossima diventeranno bianche Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Il principale parametro per entrare in zona bianca è un’incidenza di contagi non superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti. Dal 7 giugno dovrebbero poi diventare bianche anche Abruzzo, Liguria e Veneto; dalla settimana successiva – 14 giugno – toccherebbe finalmente a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Puglia e provincia autonoma di Trento.

Vaccini, Lombardia vicina al 50%

La Lombardia oggi è vicina alle 5.700.000 somministrazioni, e quando verrà vaccinato almeno con la prima dose il 50% della popolazione target, potrebbe scattare qualche ulteriore allentamento delle misure. L’ha detto nelle scorse ore il governatore Attilio Fontana. “Siamo vicini al 50% della copertura vaccinale, quando raggiungeremo quel dato, anche approfittando dell’estate, credo che si possa concedere qualche ulteriore apertura e una ripresa della vita normale perché la gente inizia a far fatica a resistere e a rispettare certi vincoli”, ha dichiarato Fontana. La provincia lombarda più coperta, fino ad oggi, è Lecco, unica ad aver superato il 48%. La peggiore è Milano con il 40%. Como è al 45%.