Consegnati oggi all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, i riconoscimenti e le menzioni del Premio ‘Rosa Camuna 2021’.

Un momento particolare della cerimonia è stato dedicato a Carla Fracci, premiata con questa prestigiosa onorificenza nel 2020.

“Ringraziamento per chi ha portato in alto il nome della Lombardia”

“Questo appuntamento con la Festa della Lombardia di domani – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – vogliono essere un segnale di ottimismo per il futuro, ma anche e soprattutto di ringraziamento per chi, a vario titolo, si è contraddistinto portando alto il nome della nostra regione e affermando l’orgoglio di essere lombardi’.

I premiati Comaschi: Ruffini e Gastel

I riconoscimenti ai Comaschi: “Premio speciale impresa, solidarietà e impegno” a Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler; “Premio speciale cultura” alla memoria di Giovanni Gastel , fotografo internazionale scomparso a marzo a causa del Covid, molto legato al Lario.

Briantea84

“Premio Rosa Camuna 2021″ all’associazione sportiva dilettantistica Briantea84 con la motivazione: ” Una squadra di basket di piccoli e grandi atleti che in questi anni ha raggiunto straordinari successi in campionati nazionali e anche internazionali: ‘Lo sport non ha limiti’ è il loro motto e, dal 1984, lo dimostrano con impegno e passione in tutte le discipline sportive”.

Don Roberto Malgesini

“Menzione speciale del presidente” alla memoria di don Roberto Malgesini: “Testimone della carità verso i più poveri’, come lo ha definito Papa Francesco, ha dedicato la sua vita all’aiuto dei più fragili, degli emarginati e dei più bisognosi. Il suo impegno quotidiano si componeva di gesti concreti e amore autentico per il prossimo. Il suo sacrificio è esempio per tutti. Il suo ricordo vive in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.