“Il tempo del dono… Il dono del tempo” è il titolo della giornata dedicata al volontariato della salute promossa dall’Università dell’Insubria lunedì 31 maggio alle 11, ideata e coordinata da Giulio Facchetti, presidente dei corsi di laurea in Scienze della comunicazione, e da Adele Patrini, presidente dell’associazione Caos, Centro di ascolto delle donne operate al seno.

All’incontro, il primo di un progetto di sensibilizzazione sul tema, partecipano: Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia; Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto e direttore di Csv Insubria, Centro per il servizio del volontariato, e Francesca Rovera, direttrice del Centro di ricerche in Senologia dell’ateneo e responsabile della Breast Unit di Asst Sette Laghi di Varese. Presenti inoltre rappresentanti delle associazioni: Avo, Andos, Croce Rossa della Valceresio, Lilt, Varese per l’oncologia, La Città delle donne, Gruppo donne di Cunardo e Amor.



L’evento è in programma nell’aula magna Granero Porati di via Dunant, a Varese, e il pubblico può seguire a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams dell’ateneo:

Per partecipare all’incontro: LINK

Una diretta anche sul canale YouTube dell’associazione Alumni Insubria.