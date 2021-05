Presidente del Friuli Venezia Giulia fino al 2018, deputata, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati: Debora Serracchiani, una delle figure di spicco del panorama politico italiano, sarà ospite lunedì mattina di Etv.

La deputata dem a Etg+ Today

La deputata democratica si collegherà in diretta con Etg+Today, la trasmissione del mattino di Espansione TV. In onda ogni giorno da lunedì al venerdì, Etg+ Today è una finestra quotidiana di informazione e approfondimento. Ogni mattina un collegamento in diretta con un angolo diverso della Lombardia, per raccontare il territorio attraverso storie e protagonisti; ogni mattina, un ospite di rilievo nazionale che commenta le notizie di attualità e politica.

La proposta di Letta: finanziare i giovani prelevando dall’1% più ricco del Paese

Di recente, ad esempio, ha fatto molto discutere la proposta del segretario Pd Enrico Letta: finanziare una dote giovani per i diciottenni prelevando una tassa di successione sui lasciti superiori ai 5 milioni di euro. Sul tema, Debora Serracchiani ha scritto: “Vogliamo occuparci anche del futuro dei giovani, tra i più colpiti dalla pandemia, e per questo è ragionevole ci sia un minimo impegno dell’uno per cento più ricco della popolazione”. Etg+ Today – con Debora Serracchiani ospite – sarà in onda lunedì, a partire dalle 10.30, su Etv.