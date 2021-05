Torna il caffè al bar e anche la possibilità di pranzare e cenare all’interno di ristoranti e pub. Da domani scattano i nuovi allentamenti delle regole anti contagio Covid-19.

A partire dunque da martedì 1° giugno si potrà consumare al bancone e mangiare anche al chiuso – all’aperto è possibile dal 26 aprile – nelle regioni che si trovano in fascia gialla. Restano consentite anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Salta il limite di 4 persone non conviventi al tavolo. Per il resto va assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti di tavoli diversi e l’utilizzo della mascherina. Invariate le regole sui menù che devono essere consultabili attraverso soluzioni digitali oppure su carta plastificabile.

Si procede dunque con il calendario che scandisce la ripartenza dell’Italia, come stabilito dall’ultimo decreto sulle riaperture.

Dal 7 giugno il coprifuoco verrà spostato a mezzanotte, per poi essere eliminato dal 21 giugno oppure dall’ingresso in zona bianca che per la Regione Lombardia è previsto dal 14 giugno, come annunciato nei giorni scorsi dal governatore Attilio Fontana. Stadi e palazzetti da domani potranno tornare ad accogliere gli spettatori per gli eventi sportivi ma occorre rispettare al massimo il 25% della capienza e con il limite di 1.000 persone sugli spalti all’aperto. Occorrerà aspettare la data del 1 luglio per la presenza del pubblico anche al chiuso.

Il primo luglio potranno ripartire anche le piscine al chiuso, le sale giochi, i centri benessere e i centri termali mentre il 15 giugno sarà la volta del via libera a matrimoni, parchi tematici e congressi.