Resta stabile in Lombardia il tasso di positività, fermo all’1.2%. Con 40.748 tamponi, sono 519 i nuovi casi di Coronavirus registrati. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-13, 207) sia negli altri reparti (-71, 980).

Sono 10 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.630 vittime in regione.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 149 contagi, 67 a Bergamo, 57 a Varese, 48 a Brescia, 37 a Mantova, 33 a Monza, 27 a Como e Sondrio, 26 a Pavia, 10 a Cremona e Lodi, 9 a Lecco.