L’ultima tappa della campagna vaccinale in Lombardia contro il Covid parte con qualche ora di ritardo, ma si allarga a un’altra fetta di popolazione: via libera agli over 12. Da questa sera, precisamente alle 23, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 anni potranno prenotare la propria vaccinazione.

Inizialmente la partenza era stata calendarizzata alla mezzanotte tra ieri e oggi e riservata agli over 16.

Poi il cambio di data per allargare la platea dei giovani. A dare l’annuncio è stata la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti: “Potranno accedere al portale di Poste tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni – ha spiegato Moratti – Come indicato dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L’inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall’allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto”.

Sono oltre 1 milione e mezzo i giovani che potranno prenotarsi. Si tratta dell’ultima tappa della campagna vaccinale in Lombardia. Intanto sulla possibilità del nuovo cambio di colore della Regione è intervenuto ieri il governatore lombardo Attilio Fontana: “La fascia bianca si avvicina e finalmente potremo anticipare anche l’abolizione del coprifuoco”.