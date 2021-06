Arriva il vaccino anti-Covid per i più piccoli. L’annuncio è arrivato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha annunciato che dalle 23 di oggi, mercoledì 2 giugno, tutti i lombardi dai 12 ai 29 anni potranno prenotare la vaccinazione.

“Potranno accedere al portale di Poste – precisa Moratti – tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L’inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall’allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto”.

L’Agenzia del Farmaco, com’è noto, ha dato il via libera a Pfizer per le vaccinazioni dei ragazzi dai 12 ai 15 anni. “I dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”, ha rassicurato l’Aifa accogliendo pienamente il parere espresso nei giorni scorsi dall’Agenzia Europea dei Medicinali.

Intanto, la Lombardia ha passato quota 6 milioni di somministrazioni, utilizzando il 98% delle dosi ricevute.