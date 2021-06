Ha preso il via da ieri sera alle 23 l’ultima tappa della campagna vaccinale in Lombardia, quella che consente le prenotazioni per tutte le fasce d’età a partire dai 12 anni. Inizialmente l’ultima fascia per la prenotazione era stata fissata dai 16 anni, per poi essere modificata a 12-29 anni in modo da allargare la platea di adolescenti e giovani che potranno ricevere almeno la prima dose prima delle vacanze, a partire da questo mese di giugno.

A questo target di popolazione, come indicato dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa e come comunicato nelle scorse ore dall’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, verrà somministrato il vaccino Pfizer. Sono oltre 1 milione e mezzo i giovani che in questi giorni potranno prenotarsi. Le modalità sono le stesse utilizzate per le altre categorie: dunque attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, tramite gli sportelli Postamat, con l’aiuto dei portalettere, oppure telefonando al numero verde 800 894545.

“Ci siamo attrezzati per le inoculazioni, negli hub vaccinali, di tutti i cittadini con più di dodici anni. Con la tranquillità di chi sa di aver già coperto le categorie fragili – ha dichiarato, come riporta Ansa, il governatore Attilio Fontana – Contiamo di arrivare a un livello di somministrazioni mai raggiunto, 140-150 mila al giorno. Entro fine luglio avremo dato la prima dose a tutti i lombardi”.

Intanto, prosegue a ritmi serrati la campagna vaccinale. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, in Lombardia sono 6.206.315 le dosi finora somministrate, il 92,2% di quelle consegnate. L’Italia è vicina ai 36 milioni di inoculazioni, mentre i cittadini già immunizzati, che dunque hanno già ricevuto entrambe le dosi o un farmaco a dose unica, sono 12.397.459.