Oltre mille chilometri in dieci tappe, attraverso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. È stata presentata oggi la trentaduesima edizione del Giro d’Italia Donne, che venerdì 2 luglio partirà da Fossano. Sono 144 le cicliste al via. Tra le tappe lombarde, anche una lunga frazione che si snoda sul Lago di Como per una lunghezza record di 155 chilometri, in programma l’8 luglio, la “Colico-Colico”.