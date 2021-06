Continuano a migliorare in Lombardia i dati relativi all’epidemia di Covid 19. Numeri ormai da zona bianca, come afferma oggi il governatore Attilio Fontana.

I numeri

Il tasso di positività resta stabilmente sotto il 2%. Oggi sono stati trovati 277 nuovi tamponi positivi su 14.750 analizzati, con un tasso pari all’1,8%.

Si contano sette decessi in più legati al Covid nelle ultime 24 ore, ma anche un nuovo e deciso calo dei ricoverati: sono 38 in meno nei reparti ordinari, ora sotto quota mille, e 14 in meno nelle terapie intensive lombarde, che al momento stanno curando 193 pazienti Covid. Un valore ben lontano dai mille dei periodi più delicati.

Solamente Milano e Brescia registrano 53 e 62 contagi, mentre tutte le altre province sono sotto quota 50. Como è a 14.

Zona bianca vicina

“Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante – commenta Attilio Fontana – i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, mentre quelli negli altri ‘reparti-Covid’ sono meno di 1.000. Bene anche l’incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca”. Zona bianca che, in teoria, dovrebbe scattare il 14 giugno.

I dati settimanali diffusi dall’Ats Insubria confermano che in provincia di Como l’incidenza è in linea con quella lombarda (31 casi ogni 100mila abitanti), e addirittura inferiore a Como città, con 28 casi ogni 100mila abitanti al 31 maggio.

Nel Medio Lario sono 21. Più alti nell’Olgiatese (39) e nel distretto di Cantù e Mariano (40).