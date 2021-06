Dogane in allerta per una manifestazione prevista per la giornata di domani a Lugano, organizzata dal centro sociale autogestito Il Molino per protestare contro lo sgombero e l’abbattimento dell’ex macello, occupato da anni dai “molinari”, che annunciano una mobilitazione a oltranza.

La manifestazione di protesta è prevista per domani, con partenza alle 13.30 da piazza Riforma a Lugano, ribattezzata per l’occasione, come si legge sul volantino del Molino Piazza Rivolta. I promotori hanno coinvolto anche i centri sociali di tutta la Svizzera e della Lombardia e potrebbero dunque essere centinaia i partecipanti.

I controlli

La manifestazione è dunque osservata speciale e le forze dell’ordine sono in allerta non solo a Lugano e nel Canton Ticino. Sorveglianza prevista anche nella zona della frontiera con l’Italia, dove potrebbero arrivare gruppi di manifestanti diretti nella Confederazione Elvetica.

Il governo

“Sono preoccupato per l’escalation in corso”, ha dichiarato al Corriere del Ticino il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, che ha precisato comunque come l’obiettivo sia il dialogo nella speranza che «le cose rimangano nei canoni della protesta ordinata e che non si giunga ad atti di violenza”.