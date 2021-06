Apre il prossimo 7 giugno lo sportello della misura regionale “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde”, promosso dall’assessorato allo Sviluppo economico retto da Guido Guidesi. La misura, gestita da Finlombarda, finanzia con oltre 9 milioni di euro i programmi di investimento per il rilancio economico delle cooperative lombarde, promuovendone, in particolare, la capitalizzazione, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali. Possono partecipare le cooperative e i loro consorzi, anche sociali con sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online su www.bandi.regione.lombardia.it a partire dal 7 giugno (ore 10). Le richieste saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello e il bando rimarrà aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 7 giugno 2022.