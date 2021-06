“La Commissione Politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni ha accolto all’unanimità la richiesta della Lombardia di convocare il direttore di Agea per un’audizione riguardante i rimborsi per le assicurazioni zootecniche”. Lo ha annunciato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, al termine dell’incontro tra gli assessori all’Agricoltura di tutte le Regioni italiane.

“Agli allevatori e ai Consorzi di difesa della Lombardia mancano 23 milioni di euro con pratiche del 2015 ancora inevase e con le pratiche del 2018, 2019 e 2020 a quota zero euro di rimborsi”, ha spiegato ancora l’assessore. “Decine di milioni di euro sono ferme a causa della burocrazia. Allevatori e consorzi non possono aspettare più di sei anni per ricevere quanto dovuto. La situazione – ha aggiunto – è davvero paradossale se pensiamo che lo Stato è sempre più inefficiente nei rimborsi agli agricoltori e allo stesso tempo non è in grado di incentivare con efficienza la politica di gestione del rischio che a parole tutti riteniamo essere la via maestra alla gestione moderna delle avversità aziendali in agricoltura”.