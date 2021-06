Sarà attiva da domani, domenica 13 giugno, la stazione unica di Como Camerlata, sulla linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso. Il nuovo scalo è costato 6 milioni di euro, finanziati da Rete Ferroviaria Italiana e Regione Lombardia.

Connessione tra linee Nord e Stato

Attraverso un percorso pedonale, i viaggiatori potranno spostarsi tra l’attuale stazione di Como Camerlata delle Ferrovie Nord, sulla linea Como-Saronno-Milano, e la stazione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sulla linea Milano-Como-Chiasso. Sarà quindi possibile per i viaggiatori provenienti dalla linea Milano – Saronno – Como proseguire verso le destinazioni svizzere o verso Cantù e Lecco. Per la prima fase gli accessi avverranno da via Scalabrini attraverso la stazione di Como Camerlata delle Ferrovie Nord; dopo l’apertura del parcheggio sarà possibile accedere da via San Bernardino da Siena.

Terzi: “Opera strategica”

Il posteggio, che verrà realizzato dal Comune di Como, richiede un ulteriore impegno di 3 milioni di euro, finanziati dalla Regione. “Per Como e il suo territorio si tratta di un’opera strategica – spiega Claudia Maria Terzi, assessore ai Trasporti della Lombardia – perché in un unico punto sarà possibile proseguire verso tutte le destinazioni servite dalle linee ferroviarie del comasco, lasciando la propria auto nel nuovo parcheggio, non appena sarà terminato, o arrivando in autobus nel nuovo terminal appositamente realizzato. La nuova stazione unificata consente inoltre l’integrazione funzionale tra i servizi che circolano su entrambe le reti (FerrovieNord e RFI)”.