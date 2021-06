Da giovedì 17 giugno inizieranno le somministrazioni delle seconde dosi rinviate agli under 60 che hanno ricevuto la prima inoculazione con Astrazeneca: lo comunica l’Asst Lariana, in linea con le disposizioni annunciate dalla Regione. “I richiami riprogrammati – ha comunicato Palazzo Lombardia in una nota – si andranno a sommare a quelli già previsti in quel periodo”.

“Le somministrazioni – fanno sapere dall’Asst Lariana – si concluderanno in pochi giorni. Provvederemo a ricontattare tutti gli interessati (900 persone), in gran parte docenti, e a comunicare loro il nuovo appuntamento vaccinale. Via Napoleona, la palazzina a ridosso di via San Carpoforo, è la sede dove saranno effettuati i richiami”.

Così come stabilito dal Comitato tecnico scientifico, dal Ministero della Salute e da Aifa, alle persone al di sotto dei 60 anni la seconda dose sarà effettuata con Pfizer o Moderna (vaccini a mRNA).

“Nulla cambia invece per i richiami delle persone over 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca. – fanno sapere sempre dalla Regione – Come da indicazioni del Ministero della Salute e di Aifa, infatti, il richiamo sarà effettuato con lo stesso vaccino”.

E nessuna modifica, per ora, è prevista in provincia di Como sui richiami con il vaccino Moderna previsti dal 21 al 30 giugno (circa 80.000), che la Regione ha annunciato di voler spostare in avanti di una settimana. “L’Ats Insubria ha chiesto di aspettare a rinviare – spiegano dall’Asst – perché sono previste ulteriori consegne di vaccino”.