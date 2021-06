L’organico nella Questura di Como sarà ampliato di 3 unità e 1 da destinarsi al presidio transfrontaliero. Mentre dai primi giorni di luglio, per il supporto alla viabilità estiva e turistica a Tremezzina, sarà assicurato, come gli scorsi anni, tornerà il distaccamento di personale per garantire la presenza di una pattuglia su 3 turni per 18 ore al giorno.

Sono le prime risposte in arrivo per il territorio comunicate oggi dal sottosegretario all’Interno, il deputato canturino della Lega, Nicola Molteni.

“Ho seguito con particolare attenzione l’incontro ieri tra il Prefetto di Como, Andrea Polichetti e i vertici provinciali del Sap” ha spiegato in una una nota. Sull’unità in più prevista per il presidio transfrontaliero aggiunge “Sono soddisfatto di questo risultato perché sul fronte dell’immigrazione Como in passato ha pagato un prezzo altissimo, in quanto terra di confine”.

Il sottosegretario è intervenuto anche su altri temi sollevati dal sindacato nell’incontro con il prefetto, tra questi la sicurezza e le aggressioni delle donne e degli uomini in divisa: “Stiamo lavorando affinché il Taser, dopo la fase di sperimentazione, possa a breve entrare nella dotazione degli agenti di polizia per essere poi esteso alla polizia locale e alla polizia penitenziaria” conclude Molteni.

Sicurezza, contributo della Regione

Intanto, sempre sul fronte della sicurezza, via libera dalla Regione Lombardia allo stanziamento di un contributo di oltre 70mila euro a copertura delle spese sostenute per il personale di Polizia locale impiegato nell’attività di servizio prevista dal progetto che ha al centro prevenzione e vigilanza oltre l’ordinario orario di servizio diurno, serale, notturno e festivo, presentato dal Comune di Como, capofila, con altri 26 comuni che presentano, problemi di sicurezza stradale e urbana, che diventano particolarmente frequenti nelle ore notturne e nel periodo estivo.

“Grazie a questo accordo – spiega il Presidente del Consiglio regionale, il comasco Alessandro Fermi – sarà ora possibile realizzare interventi di sicurezza stradale, urbana ed ambientale attraverso il potenziamento dei controlli, per rendere più efficace l’attività di prevenzione e assicurare interventi tempestivi sul territorio soprattutto negli orari serali, notturni e festivi”.