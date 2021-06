Variante della Tremezzina: sulla chiusura per quattro mesi della Statale Regina, prevista per una fase della realizzazione dell’opera, interviene il deputato lariano di Fratelli d’Italia Alessio Butti, che chiede anche un potenziamento del trasporto pubblico su lago.

“Premesso che tutti vogliamo la variante – dice Butti – è necessario puntualizzare un paio di cose. Innanzitutto il periodo di chiusura dovrà essere quello invernale. Il secondo tema è la disponibilità, a fronte di un equo indennizzo, della Navigazione dei Laghi ad aumentare le corse di servizio pubblico, comprese quelle del traghetto da e per Bellagio. Su questo secondo tema ho provveduto a sensibilizzare il ministero competente affinché disponga quanto necessario per rafforzare il servizio. In Parlamento presenterò emendamenti ai decreti in arrivo per reperire le risorse, ma è indispensabile – conclude il deputato lariano – che il Presidente di Regione Lombardia Fontana e la sua Giunta si rendano disponibili all’erogazione di un congruo contributo straordinario e temporaneo per garantire il servizio”.