“Il 10 luglio riusciremo a raggiungere i 10 milioni di somministrazioni” Il presidente della Regione Attilio Fontana ha fatto il punto oggi sull’andamento della campagna vaccinale, che in Lombardia procede a pieno ritmo. Sono più di 7,7 milioni le dosi somministrate e più di un cittadino su quattro ha completato il ciclo vaccinale.

“La Lombardia sarà la prima Regione che raggiungerà l’immunità di comunità, a inizio luglio”, ha aggiunto l’assessore al Welfare Letizia Moratti.

Numeri che si affiancano a quelli incoraggianti sull’andamento della pandemia. “La campagna ha contribuito in modo sostanziale ai numeri ottimi che possiamo ribadire – ha detto Fontana – Siamo a 15,6 casi ogni 100mila abitanti e l’indice di trasmissibilità è a 0,67. Gli ospedali sono all’8%, al 7% le rianimazioni. Dobbiamo proseguire con la campagna vaccinale e insistere sulle persone che non hanno aderito”.

Le varianti

Resta alta l’attenzione sulle varianti e l’assessore Moratti ha annunciato che la Lombardia a breve sarà in grado di sequenziare tutti i tamponi positivi.

“Siamo la prima regione a sequenziare tutti i tamponi positivi – Ha detto Letizia Moratti – Abbiamo 15 laboratori attivi, altri tre autorizzati e 12 in fase di autorizzazione. Oggi sequenziamo il 25% dei tamponi positivi, a regime saranno il 100% ed è importante nell’ottica delle analisi delle varianti che dobbiamo tenere sotto controllo. Ora abbiamo il 68% di inglese, l’1,7% di indiana, l’1,1% di brasiliana e lo 0,3& di sudafricana. Tutti i vaccini danno buona copertura rispetto alle varianti. Le vaccinazioni sono l’arma effettiva contro le varianti”.