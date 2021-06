Nove pazienti ricoverati attualmente per Covid all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia di cui 4 in rianimazione. Mentre altri due si trovano in pronto soccorso. Continuano a scendere i numeri in via Ravona mentre sono ormai da tempo Covid free il presidio di Cantù e quello di Mariano Comense. Un mese fa, il 19 maggio, erano più di 100 (105 per la precisione e di questi 8 erano in rianimazione). In 30 giorni la situazione è andata sempre più migliorando scendendo ai numeri di oggi.

E a proposito di numeri anche dalla Regione arrivano altre notizie incoraggianti sul fronte dei contagi. Negli ospedali della regione sono infatti 80 i pazienti in terapia intensiva, undici meno di ieri, e 402 negli altri reparti (-25%). Per quanto riguarda i nuovi positivi, con 43.430 tamponi eseguiti è di 183 il numero casi, con una percentuale di positività dello 0,4% in lieve aumento rispetto a ieri. La situazione suddivisa per provincia parla di 59 positivi a Milano, 24 a Brescia, 20 a Varese, 19 a Monza. 11 i contagi registrati nelle ultime 24 ore nel Comasco. Tutti sotto i 10 casi gli altri territori. E’ invece di 3 il numero dei decessi che porta il drammatico totale a 33.751 vittime in Lombardia dall’inizio della pandemia.