La notizia è stata comunicata agli organizzatori locali da Rcs Sport: il Giro di Lombardia 2021 in programma sabato 9 ottobre scatterà da Como e arriverà a Bergamo. Dopo quattro anni di arrivi sul Lario, gli organizzatori hanno dunque optato per un cambio di percorso.

“Faremo di tutto per far sì che anche questa volta, come negli anni scorsi quando la corsa terminava in piazza Cavour, l’appuntamento con il Giro di Lombardia, uno tra i più importanti eventi ciclistici, sia appagante per tutti gli appassionati di ciclismo e dia, come sempre, grande visibilità al nostro territorio”, spiega Paolo Frigerio, coordinatore dell’organizzazione locale per il Lombardia.