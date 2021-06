Sono stati celebrati oggi alle 11 in cattedrale a Como i funerali dell’arcivescovo emerito di Ancona-Osimo monsignor Franco Festorazzi, teologo e studioso lariano, nato a Perledo, in provincia di Lecco il 29 novembre 1928. Quello nelle Marche è stato un lungo ministero concluso l’8 gennaio 2004, negli ultimi anni della sua vita monsignor Festorazzi aveva scelto di tornare a Como, accolto nella parrocchia di Sant’Agostino, dove è morto nella notte di giovedì 24 giugno all’età di 92 anni.

L’omelia: “Ci sono gli uomini della Parola. Hanno ricevuto un dono”

Il rito funebre è stato presieduto dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, con lui hanno concelebrato: monsignor Oscar Cantoni, vescovo della diocesi di Como; monsignor Angelo Spina, arcivescovo dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo; monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia; monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona; e monsignor Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona. “Forse qualcuno si domanda: chi è stato questo vescovo per cui celebriamo i santi misteri? – ha detto nella sua omelia monsignor Delpini- Troveremo forse tante risposte, perché molti l’hanno conosciuto, amato, stimato. Ma forse si può anche dire semplicemente così: mons. Festorazzi è stato un uomo della Parola”

Il testo completo dell’omelia

Gli uomini della parola amano il silenzio.

Gli uomini della Parola aborriscono le chiacchiere, le banalità, il fiato sprecato per

ripetere luoghi comuni come fossero sentenze di sapienza.

Nel silenzio ascoltano, perché accolgono la voce di Dio, sono convinti che Dio parli

per bocca del Figlio e di quelli che il Figlio ha mandato, apostoli, profeti, maestri.

Nel silenzio ascoltano, perché hanno rispetto per Dio e per il suo mistero.

Gli uomini della Parola amano il silenzio e nel silenzio si lasciano sorprendere dalle

confidenze di Gesù. Nel silenzio attendono con amore la manifestazione del Signore.