Gli ultimi dati sul contagio diffusi da Regione Lombardia parlano di un tasso di positività in leggero calo, attestato oggi allo 0,3%. Ieri era allo 0,4%. I decessi sono 5.

Sono invece in tutto 115 i nuovi casi, 19 in meno di ieri, su 36.699 tamponi effettuati. Le terapie intensive sono in tutto 64, una in più di venerdì mentre i ricoverati nei reparti ordinari, sono in calo. Se ne contano -29,269.

I decessi sono 5 per un totale complessivo di 33.772 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, si contano 6 casi a Como, 1 a Sondrio e Pavia. Con più casi la città metropolitana di Milano, dove sono i positivi sono in tutto 39. Varese ne ha rintracciati 19, Bergamo 12, Mantova 11, Cremona 8, Brescia e Lodi 7. Le uniche province Covid -free, sono Monza e Brianza e Lecco.