I dati sono in costante miglioramento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato oggi, una nuova Ordinanza che dispone il passaggio dell’ultima regione gialla, la Valle d’Aosta, in area bianca. E da lunedì, solamente all’aperto, si potrà stare senza mascherina. Questi i primi segnali di una nuova normalità.

“É un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta” ha precisato il ministro Speranza. Proprio per questo motivo, i dispositivi di protezione rimarranno nelle nostre tasche, taschini, borse e zaini. Continueranno infatti a servire per proteggerci. Sarà obbligatorio usarle quando necessario, ossia in caso di assembramenti, nei mercati e le fiere, anche se all’aperto. Ugualmente varrà in caso di coda.

Mascherina adeguatamente indossata dunque, ove non sia possibile garantire il distanziamento e la sicurezza di tutti. È ancora fortemente consigliata per i soggetti fragili, gli immunodepressi e per le persone che stanno loro accanto.



“Continuiamo a mantenere comportamenti responsabili” si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, immortalato mentre sorride con il volto libero dalla mascherina. L’appello alla prudenza di Fontana si accompagna infatti a un rischio che fredda gli entusiasmi, ovvero quello del rallentamento della campagna di vaccinazione anti-covid. “A luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei farmaci che ci deve essere trasferito e ciò – ha spiegato il governatore – ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto, Anzi rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente”. “È qualcosa che non ci voleva”, conclude Fontana.