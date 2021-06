L’“Estate 2021” parte dal Lago di Como, oggi a Tremezzo alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’inaugurazione della stagione turistica italiana: “Fortunatamente iniziano a tornare gli stranieri, questo è il dato fondamentale, l’anno scorso abbiamo perso 27 miliardi senza stranieri, adesso pian pianino stanno tornando. La seconda grande novità è che con il piano di vaccinazione sta andando molto bene anche qua in Lombardia, quest’anno riapriamo ma non chiudiamo più”, sono le parole del ministro Garavaglia che aggiunge: “L’Italia è tra le nazioni europee una di quelle messe meglio dal punto di vista dei contagi, e anche questo lo dobbiamo far sapere e valorizzare, poi abbiamo la novità del Green pass –le regole sono molto semplici-, si sa come si può arrivare in Italia, anche dagli Stati Uniti di può venire nel nostro Paese senza quarantena, insomma finalmente si riparte alla grande”. “Adesso vedere già dei cambiamenti è prematuro -sottolinea Fontana-, quello che posso dire è che sulle prenotazioni c’è un incremento di turisti stranieri rispetto allo scorso anno superiore al 24%, non è tantissimo, ma è tanto”.

Allo studio per il settore alberghiero un super bonus all’80%”

Il governo, dice il ministro, ha messo a disposizione del settore turistico importanti risorse, recuperati 500 milioni di euro non spesi dal precedente esecutivo, 5 miliardi in due decreti sostegno e dall’Europa con il Pnrr arriveranno altri 2,4 miliardi. “Stiamo predisponendo un decreto, -ha spiegato Garavaglia- per applicare il super bonus edilizio anche al settore alberghiero, passando dal 110% all’80%, ma con regole semplici e veloci”.

Variante della Tremezzina, Garavaglia: “Ci ho lavorato 10 anni”

Il ministro auspica una crescita del comparto che spesso però si scontra con le difficoltà legate a collegamenti e infrastrutture, un nodo che sarà sciolto in provincia di Como è quello legato alla varante della Tremezzina: “Essendo uno di quelli che ci ha lavorato per 10 anni, vedere che finalmente partono i lavori è una piccola grande soddisfazione” conclude Garavaglia.