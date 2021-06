Continuano le visite sul Lario per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Dopo aver inaugurato a Tremezzo la stagione estiva 2021, un tappa obbligata è una visita nell’iconica Villa Olmo.



Per la ripartenza del turismo, saranno cruciali le risorse messe in campo dal Governo, l’estensione del superbonus e il ritorno dei visitatori stranieri. Alleati del settore terziario, secondo il ministro sono anche i numeri positivi che emergono dal piano di vaccinazione in Lombardia, numeri che hanno già assicurato un buon inizio nei primi mesi estivi.

Non mancano però, le critiche e le proposte per una ripartenza che interessi le regioni e le amministrazioni a livello locale, oltre che nazionale. “La priorità assoluta è far tornare la navigazione di competenza regionale” ha detto il ministro “lo Stato non gestisce bene questo servizio, visto che non lo vuole gestire bene lo lasci a chi lo vuole fare meglio” ha concluso.

Concorde sulla necessità di trovare nuove misure per migliorare il turismo del territorio è anche l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli che ha accompagnato il Ministro Garavaglia durante la visita a Como, la sua città natale.