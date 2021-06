Con 32.346 tamponi effettuati, oggi, i nuovi contagi in Lombardia sono 129 e il tasso di positività è pari allo 0,3%. La provincia di Lecco non registra nessun nuovo caso, mentre a Como i casi sono 5.

Intanto continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, ne restano 51, un paziente in meno rispetto a ieri. In diminuzione anche i malati nei reparti ordinari dove ne rimangono 218, 30 in meno rispetto alle ultime 24 ore.



In regione si contano due nuovi decessi che portano il drammatico conto delle vittime da inizio pandemia a 33.780.

Milano rimane la provincia con il maggior numero di nuovi casi: se ne contano 29, di cui 16 in città. Varese ne conta 18, Monza e Brianza 17 e Brescia 12. Tutte le altre sono al di sotto dei 10 contagi. Nel comasco sono 5. Zero casi invece, solo nel lecchese.