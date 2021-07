È un altro segnale incoraggiante, dopo il calo dei ricoverati e dei contagi. Non è un “liberi tutti” e non è un valido motivo per essere meno prudenti, ma sicuramente un elemento positivo: finalmente la Lombardia registra zero decessi nelle ultime 24 ore.

Lo annuncia il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. “Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire. Colgo, ancora una volta – conclude Fontana – l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo”.