Sono 140 i nuovi positivi oggi al Coronavirus, pari allo 0,3% dei 40mila tamponi eseguiti. Sono tre invece i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.785. In leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari: +12, per un totale di 208. Nelle terapie intensive invece si contano due pazienti Covid in meno (45 in totale).