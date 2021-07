In Lombardia, secondo i dati diffusi dalla Regione, la somministrazione dei vaccini anti-covid sale a quota 9milioni e 230mila 353 inoculazioni. E delle dosi totali consegnate, ne sono state somministrate il 92,07%.

La fascia d’età più vaccinata comprende i cittadini tra i 50 e i 59 anni, mentre resta ancora da vaccinare la quasi totalità degli adolescenti, quelli compresi tra i 12 e i 18 anni e che dovranno aspettare l’ultima settimana di agosto per l’avvio delle somministrazioni. Tra le persone che si sono presentate per vaccinarsi, oltre 4milioni e 900mila sono donne. In numero maggiore rispetto agli uomini che sono invece 4.264023.



La Lombardia è sempre in testa alla classifica nazionale per dosi giornaliere inoculate, e nel giorno di venerdì, è stato registrato un incremento di 98.894 somministrazioni. La provincia più coperta è quella di Lecco, dove la percentuale di persone che ha ricevuto la prima dose supera il 77%. A seguire, Lodi e Como dove quasi il 75% della popolazione target ha ricevuto la prima dose di vaccino. Il dato peggiore è quello di Val Rezzo, dove il numero di prime dosi si ferma a coprire il 53,79% della popolazione target.